Weerloos bruinviskalfje overlijdt na vondst op strand bij Egmond

Langs de Nederlandse kust zijn dit weekend twee jonge bruinvissen levend gevonden, maar beide diertjes hebben het niet overleefd. Zondagochtend werd een bruinviskalfje ontdekt tussen Bergen en Egmond aan Zee. Ondanks snelle hulp van SOS Dolfijn overleed het jong later in de opvang, zo laat de natuurorganisatie weten.

Het kalfje van 83 centimeter en 9,3 kilo was nog volledig afhankelijk van moedermelk. Die melk is zo vet en specifiek dat het volgens SOS Dolfijn niet goed na te bootsen is, waardoor de overlevingskansen van zulke jonge dieren vrijwel nihil zijn.

Dat deze kleine walvisachtigen het zwaar hebben door de afnemende visstand, vervuiling en verstoring door scheepvaart of recreatie, is duidelijk. Daarom lanceerde Stichting Rugvin op Internationale Walvisdag afgelopen februari een adoptieprogramma voor bruinvissen in de Oosterschelde. Wat het bijzondere programma precies inhoudt, zie je in de video hieronder.

1:39 Stichting Rugvin lanceert op Walvisdag adoptieprogramma voor bruinvissen

Texel

Een dag eerder was het ook al raak op Texel, waar een piepjong bruinviskalfje werd gevonden. Het diertje was nog geen 80 centimeter lang en pas een paar weken oud. Volgens SOS Dolfijn kon het jong niet opgevangen worden en is het daarom ingeslapen. De reden: zulke jonge bruinvissen overleven zelden zonder hun moeder, omdat hun speciale moedermelk simpelweg niet na te maken is.

Beeld: Stichting SOS Dolfijn

Beide overleden dieren worden voor onderzoek overgebracht naar de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Wetenschappers hopen te achterhalen hoe de jonge dieren hun moeder zijn kwijtgeraakt.

Zonder moeder zijn kalfjes kansloos

Volgens SOS Dolfijn kunnen harde wind en onstuimig weer ervoor zorgen dat kalfjes hun moeder verliezen. De organisatie waarschuwt dat er deze dagen langs de kust veel wind staat, wat het risico op zulke tragische gevallen vergroot.

Wie een bruinvis ziet, krijgt het dringende advies het dier niet terug de zee in te duwen. Bellen met SOS Dolfijn is in zulke gevallen cruciaal voor een gepaste hulpverlening, benadrukt de organisatie.