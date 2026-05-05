Zwemles voor aangespoelde dieren in ramvolle opvang SOS Dolfijn

Het is topdrukte bij SOS Dolfijn in het Noord-Hollandse Anna Paulowna. Met het nieuwste hulpbehoevende dier, de unieke witsnuitdolfijn die zondag in Egmond aanspoelde, barst de opvang uit zijn voegen. Vrijwilligers en medewerkers moeten de dieren opnieuw leren zwemmen en dat gaat aan één stuk door, oftewel 24 uur per dag. Eigenlijk kan er geen dolfijn meer bij.

Maar: wie weet dat een nieuwe lading vrijwilligers de werkdruk wat kan verlichten. "We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers", zegt medewerker Jeroen Hoekendijk. Het is enorm aanpoten, want de dieren drijven niet (meer) uit zichzelf.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Quarantaine

Er is dus altijd begeleiding, dag in dag uit. "De eerste nacht met de witsnuitdolfijn was spannend. Nu is de tweede nacht voorbij en zijn er weer wat nieuwe zwembewegingen gemaakt. We begonnen de nacht met vier man, aan het einde blijft er één over", legt hij uit. Het dier én de begeleiders zitten in quarantaine met strenge veiligheidseisen om binnen te kunnen komen.

Witsnuit-wattes? De witsnuitdolfijn is een robuuste dolfijnensoort die tussen de 2,5 en 3 meter lang kan worden. De dieren hebben een stompe snuit en een hoge, sikkelvormige rugvin en wegen tussen de 180 en 360 kilo. Volgens het Wereld Natuur Fonds leven de dieren vooral in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. Het is zeldzaam dat witsnuitdolfijnen aanspoelen in Nederland.

Er valt nog meer goed nieuws te melden over de dolfijn die nu de naam 'Albi' draagt, stelt Jeroen: "Hij heeft zijn eerste voedsel gegeten." Binnenkort hoopt de opvang een aantal opgevangen dieren uit te kunnen zetten, zodat er weer ruimte is voor nieuwe probleemgevallen. "Er kunnen er nu niet veel meer bij, maar we bekijken het van dag tot dag. Als er één bruinvis bijkomt kan het wel, maar we moeten niet ineens drie dolfijnen binnenkrijgen."

Zelf zien hoe de vrijwilligers van SOS Dolfijn de dieren weer leren zwemmen? Kijk de video bovenaan.