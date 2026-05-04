Levende witsnuitdolfijn aangespoeld bij kust Egmond aan Zee

Bij de kust van Egmond aan Zee is zondagavond een levende witsnuitdolfijn gestrand. Dat meldt SOS Dolfijn. De witsnuitdolfijn wordt koel gehouden met natte doeken, schrijft de stichting op Facebook. Volgens NH Nieuws wordt de witsnuitdolfijn naar de opvang van SOS Dolfijn gebracht om te kijken hoe het dier gered kan worden.

De witsnuitdolfijn is een robuuste dolfijnensoort die tussen de 2,5 en 3 meter lang kan worden. De dieren hebben een stompe snuit en een hoge, sikkelvormige rugvin en wegen tussen de 180 en 360 kilo.

Volgens het Wereld Natuur Fonds leven de dieren vooral in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. Het is zeldzaam dat witsnuitdolfijnen aanspoelen in Nederland.

