Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Levende witsnuitdolfijn aangespoeld bij kust Egmond aan Zee

Dieren

Vandaag, 07:58

Link gekopieerd

Bij de kust van Egmond aan Zee is zondagavond een levende witsnuitdolfijn gestrand. Dat meldt SOS Dolfijn. De witsnuitdolfijn wordt koel gehouden met natte doeken, schrijft de stichting op Facebook. Volgens NH Nieuws wordt de witsnuitdolfijn naar de opvang van SOS Dolfijn gebracht om te kijken hoe het dier gered kan worden.

De witsnuitdolfijn is een robuuste dolfijnensoort die tussen de 2,5 en 3 meter lang kan worden. De dieren hebben een stompe snuit en een hoge, sikkelvormige rugvin en wegen tussen de 180 en 360 kilo.

Volgens het Wereld Natuur Fonds leven de dieren vooral in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. Het is zeldzaam dat witsnuitdolfijnen aanspoelen in Nederland.

Bekijk hier de hele uitzending van Hart van Nederland.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

ZIEN: kadaver van dode aangespoelde potvis op strand Renesse
ZIEN: kadaver van dode aangespoelde potvis op strand Renesse
Dode walvis op Zeeuws strand blijkt zeldzame dolfijn
Dode walvis op Zeeuws strand blijkt zeldzame dolfijn

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.