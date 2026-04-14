Dode walvis op Zeeuws strand blijkt zeldzame dolfijn

De walvisachtige die vrijdag aanspoelde op het Banjaardstrand bij Kamperland blijkt geen beloega, maar een zeldzame Risso's dolfijn. Dat meldt Reddingsteam Zeedieren Nederland (RTZ) na onderzoek van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

De soort, ook wel grijze dolfijn genoemd, strandde voor het laatst in Nederland in de jaren zeventig. Daarmee is de vondst opvallend.

Na de ontdekking van het dier werd eerst gedacht aan een beloega, een witte dolfijn die sinds half januari vaker langs de Nederlandse en Belgische kust is gezien:

0:31 Beloega gespot voor Nederlandse kust

'Rotte toestand'

Volgens RTZ keken onderzoekers naar de schedel van het dier. "Door de rotte toestand waren er geen tanden meer aanwezig in de bek, maar in het voorste deel van de onderkaak waren vier tot vijf holtes zichtbaar, terwijl in de bovenkaak geen holtes aanwezig waren. De grijze dolfijn is de enige soort waar dit bij past. Beloega's hebben tanden in boven- en onderkaak", aldus het reddingsteam.