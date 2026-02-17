Volg Hart van Nederland
Aangespoelde dolfijn Djay-Lynn overleden na zware strijd in opvang

Dieren

Vandaag, 10:14 - Update: 4 uur geleden

De dolfijn die woensdagochtend aanspoelde op een wad in de buurt van het Friese Wierum, is in de opvang overleden. Het dier kreeg het maandag zwaar, met krampen en een versnelde ademhaling, zo meldt SOS Dolfijn.

De dierenarts is in de nacht van maandag op dinsdag nog langsgekomen. Uiteindelijk is Djay-Lynn, zoals het dier is genoemd, overleden. De gewone dolfijn wordt overgebracht naar de Universiteit van Utrecht voor verder onderzoek. Er wordt ook onderzocht of er een verband is met de andere dolfijn die zaterdag op dezelfde plek dood werd aangetroffen.

'We hebben alles gedaan'

"We willen iedereen bedanken voor het medeleven en onze vrijwilligers voor hun tomeloze inzet. We hebben alles gedaan wat we konden om dit dier een tweede kans te geven", aldus SOS Dolfijn.

Door Redactie Hart van Nederland

