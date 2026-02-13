Volg Hart van Nederland
SOS Dolfijn voorzichtig positief over aangespoelde dolfijn bij Wierum

Dieren

Vandaag, 13:55 - Update: 4 uur geleden

SOS Dolfijn is "voorzichtig positief" over de dolfijn die woensdag aanspoelde op het wad bij het Friese Wierum. Volgens de stichting eet het dier steeds beter en probeert ze vaker zelfstandig te zwemmen. Vrijwilligers helpen haar 24 uur per dag in het water om op krachten te komen.

Het is niet bekend waardoor de dolfijn aanspoelde en de stichting weet ook niet of dat nog duidelijk wordt. De dolfijn was niet gewond of verstrikt geraakt. Wel lopen er nog tests die kunnen uitwijzen of er iets anders met de dolfijn aan de hand is.

Groot en sterk

De dolfijn is een vrouwtje van 1,95 meter en kreeg de naam Djay-Lynn. Omdat het een groot en sterk dier is, zijn er twee vrijwilligers nodig om de dolfijn te begeleiden. "Dat vraagt veel van onze mensen", zegt een woordvoerder. Hoewel ze steeds vaker gezien worden, gebeurt het niet vaak dat gewone dolfijnen worden opgevangen in het centrum: de laatste keer was in 2011. Zodra de dolfijn is aangesterkt, wordt het dier teruggebracht naar zee

Door ANP

