Grote potvis aangespoeld in Zeeland: dier waarschijnlijk overleden

Dieren

Vandaag, 10:44 - Update: 26 minuten geleden

Op het Verklikkerstrand tussen Renesse en Nieuw-Haamstede is een potvis aangespoeld. Het dier werd maandagochtend ontdekt en ligt op een zandbank voor de kust. Dat meldt stichting SOS Dolfijn. Volgens de stichting is het dier "kakelvers", wat betekent dat het zeer recent is aangespoeld.

Volgens Lonneke IJsseldijk, lid van een team van de Universiteit Utrecht dat zich bezighoudt met het onderzoeken van gestrande walvisachtigen, werd de potvis rond 06.00 uur door een vogelaar gemeld. "Vervolgens is de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij gaan checken of het dier nog in leven was. Dat bleek niet het geval."

Afgelopen vrijdag spoelde in het Zeeuwse Kamperland een dode beloega aan. Het gaat waarschijnlijk om de witte dolfijn die begin dit jaar werd gespot voor de kust van Noord-Holland.

Flinke operatie

IJsseldijk laat weten dat het weghalen van het dier voor onderzoek een enorme organisatorische opdracht is, met name omdat het dier niet op het strand, maar op een zandbank in zee ligt. "Potvissen zijn enorm groot en zwaar, om zoiets weg te slepen is speciaal materiaal nodig."

Het is nu aan Rijkswaterstaat en het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselveiligheid en Natuur om het dode dier van de zandbank te halen.

Beeld ter illustratie. Niet de potvis uit dit verhaal.

