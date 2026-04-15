ZIEN: kadaver van dode aangespoelde potvis op strand Renesse

De potvis die maandag aanspoelde bij het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland en daarna weer in zee verdween, ligt opnieuw op het strand. Het meer dan 10 meter lange dier spoelde dinsdagavond aan op het Verklikkerstrand bij Renesse en is vervolgens verplaatst naar een plek waar de zee hem niet meer kan meenemen.

Onder grote belangstelling van passerende strandgangers onderzoeken wetenschappers van de Universiteit Utrecht woensdagochtend de doodsoorzaak van het dier. Dat is te zien in de video bovenaan.

'Kakelvers'

De dode potvis werd maandagochtend opgemerkt door een vogelaar. Toen lag het dier op een zandbank voor het eiland. Volgens Stichting SOS Dolfijn was het dier bij vondst 'kakelvers', wat betekent dat het snel was opgemerkt nadat het was aangespoeld. Dinsdagochtend was het dier weer in zee verdwenen, maar 's avonds spoelde het opnieuw aan.