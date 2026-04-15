Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

ZIEN: kadaver van dode aangespoelde potvis op strand Renesse

Dieren

Vandaag, 14:43

Link gekopieerd

De potvis die maandag aanspoelde bij het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland en daarna weer in zee verdween, ligt opnieuw op het strand. Het meer dan 10 meter lange dier spoelde dinsdagavond aan op het Verklikkerstrand bij Renesse en is vervolgens verplaatst naar een plek waar de zee hem niet meer kan meenemen.

Onder grote belangstelling van passerende strandgangers onderzoeken wetenschappers van de Universiteit Utrecht woensdagochtend de doodsoorzaak van het dier. Dat is te zien in de video bovenaan.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

'Kakelvers'

De dode potvis werd maandagochtend opgemerkt door een vogelaar. Toen lag het dier op een zandbank voor het eiland. Volgens Stichting SOS Dolfijn was het dier bij vondst 'kakelvers', wat betekent dat het snel was opgemerkt nadat het was aangespoeld. Dinsdagochtend was het dier weer in zee verdwenen, maar 's avonds spoelde het opnieuw aan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.