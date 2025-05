Meerdere soorten roggen en haaien zwemmen in de Noordzee

Tussen de windmolens in het Nederlandse deel van de Noordzee zwemmen diverse soorten haaien en roggen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research. Van zeker vijf verschillende soorten roggen en haaien zijn DNA-sporen in het zeewater gemeten.

De stekelrog lijkt op basis van de metingen het meest voor te komen. Ook de reuzenhaai heeft sporen achtergelaten in het windmolengebied Hollandse Kust Zuid.

Naast roggen en haaien, zwemmen er in de Noordzee diverse soorten walvissen. Vorig jaar werd voor het eerst de Nationale Walvisteldag georganiseerd. In bovenstaande video zie je of de vissen worden gespot.

Dat haaien en roggen in alle vier de windmolenparken voorkomen, kan volgens de onderzoekers onder meer te maken hebben met het verbod op bodemvisserij in de windparken

Sporen die dieren achterlaten in de leefomgeving worden in het biologisch onderzoek omgevings-DNA (eDNA) genoemd. De wetenschappers onderzochten 436 monsters, die in vier windmolenparken waren genomen. Zo wilden ze erachter komen of haaien en roggen de parken gebruiken als leefgebied, of dat ze er juist door worden verjaagd, legt promovendus Annemiek Hermans uit.

ANP