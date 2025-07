Code oranje in meerdere provincies vanwege hitte

Vanaf dinsdagochtend geldt code oranje in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte in die provincies, ook in de nacht. De code oranje gaat dinsdag om 10.00 uur in. De maximumtemperaturen in het zuidoosten lopen dinsdag en woensdag op tot boven de 35 graden, verwacht het KNMI. Plaatselijk kan het 38 graden worden.

Met code oranje waarschuwt het weerinstituut voor onder meer overlast door blijvende hitte in huis en op kantoor. "Iedereen kan klachten krijgen zoals uitdroging en oververhitting, maar vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid en bij zware lichamelijke activiteiten", aldus het KNMI, dat mensen onder meer adviseert uit de zon te blijven, genoeg water te drinken en tussen 12.00 en 18.00 uur geen zware lichamelijke activiteiten te doen.

In de rest van Nederland is voor dinsdag code geel afgegeven. Die waarschuwing geldt maandag in het hele land in verband met het warme weer.

ANP