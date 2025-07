Tropische temperaturen houden aan: code geel vanwege hitte

Het blijft de komende dagen zinderend heet met temperaturen boven de 30 graden. Vanwege deze aanhoudende hoge temperaturen is het Nationaal Hitteplan in het hele land van kracht. De eerste helft van de week blijft het tropisch warm, maar later is er kans op flinke regen- en onweersbuien en koelt het wat af.

Maandagochtend laat de zon zich al snel zien. De temperaturen lopen dan ook al snel op. In het binnenland kan het lokaal 33 graden worden. Aan de kust wordt het iets minder warm, met gemiddeld zo'n 26 tot 30 graden. Op sommige plekken kunnen wat wolkenvelden ontstaan, maar verder is er volop ruimte voor de zon. Vanwege de aanhoudende hitte geldt de hele dag code geel.

Dinsdag wordt het zinderend heet. In vrijwel heel het land komt het kwik boven de 30 graden. In het zuidoosten kan het zelfs 36 graden worden. Doordat de luchtvochtigheid ook hoog is, kan het zeer onaangenaam en benauwd aanvoelen. Dinsdag blijft code geel van kracht.

Regen- en onweersbuien

Ook woensdag blijft het nog heet met mogelijk 35 graden in het zuiden. Vanuit het westen gaat het vanaf het middaguur wel afkoelen. De kans op enkele regen- en onweersbuien neemt toe, die stevig uit kunnen pakken met veel regen, en mogelijk hagel, in een korte tijd.

Vanaf donderdag wordt het overal wat aangenamer en wordt het een graad of 23 in de middag. Het wordt dus een stuk frisser dan eerdere dagen. Mogelijk vallen er donderdag nog wat enkele buien, maar in de dagen daarna blijft het naar verwachting droog en schijnt geregeld de zon.