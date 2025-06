Nationaal Hitteplan geldt vanaf maandag voor hele land

Het Nationaal Hitteplan is vanaf maandag 10.00 uur van kracht voor het hele land. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zondag. Dinsdag en woensdag lijken de heetste dagen te worden met temperaturen ver boven de 30 graden.

In deze temperaturen wordt een auto snikheet. Hoe zit dat en hoe warm wordt een auto eigenlijk? Je ziet het in bovenstaande uitlegvideo.

Het is voor het eerst sinds augustus 2022 dat het Nationaal Hitteplan weer van kracht is. Vanaf zondag is het hitteplan al actief voor de provincies Limburg en Noord-Brabant, zo besloot het RIVM vrijdag. Er wordt langdurige hitte verwacht, met overdag temperaturen boven de 30 graden en ook 's nachts weinig afkoeling.

Als de temperaturen meer dan vier dagen boven de 27 graden kan uitkomen, met ook ’s nachts weinig verkoeling, kan het Nationaal Hitteplan worden geactiveerd. Het plan is geen alarmfase of verbod, maar een waarschuwingssysteem dat bedoeld is om zorgverleners, mantelzorgers en ook burgers alert te maken op de risico’s van langdurige hitte, vooral voor kwetsbare groepen.

Hitteprotocol voor gestrande weggebruikers

Rijkswaterstaat stelt voor maandag het hitteprotocol in voor de provincies Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel. Het hitteprotocol houdt onder meer in dat naar ieder pechgeval meteen een bergingsauto meegaat. Dit om te voorkomen dat mensen te lang in de hitte langs de weg staan. Weggebruikers krijgen bovendien het advies om voldoende water mee te nemen. Verder is het verstandig om een paraplu in de auto te leggen.

Wat kun je doen? Ga langs of bel: vraag kwetsbare mensen, zoals ouderen en mensen met een chronische ziekte, hoe het gaat. Denk ook aan jonge kinderen of mensen waar je normaal niet voor zorgt, bijvoorbeeld een oudere buurman.

Zorg voor voldoende drinken: zet water, limonade, thee of koffie klaar. Spoor de ander aan om meer te drinken dan normaal, ook als degene aangeeft geen dorst te hebben.

Houd de woning koel: bijvoorbeeld met zonwering, ventilator of airconditioning. Open ramen als het buiten is afgekoeld. Adviseer een koelere plek op te zoeken als het huis niet koel wordt.

Houd het lichaam koel: zorg dat de ander in de schaduw blijft en adviseer om activiteiten voor 12.00 uur of na 18.00 uur te doen, zoals de boodschappen. Vraag of je een verkoelend voetenbad kunt klaarzetten.

Wees alert op signalen van oververhitting: zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid en/of erge dorst. Helpt extra drinken en extra verkoeling niet? Bel de huisarts. Wees alert op kleine kinderen in geparkeerde auto’s.

Let op bij medicijngebruik: medicijnen kunnen anders werken bij hitte. De apotheek kan adviseren over medicijngebruik tijdens hitte. Bron: RIVM

Hart van Nederland/ANP