Water, koelvesten en ventilatoren voor bouwvakkers in strijd tegen hitte

Vanaf maandag wordt het Nationaal Hitteplan in het hele land actief in verband met temperaturen op dinsdag en woensdag van ruim boven de dertig graden. Bouwbedrijven nemen bij deze grote hitte verschillende maatregelen op bouwplaatsen om werknemers te beschermen tegen oververhitting, verbranding en uitdroging. Volgens Bouwend Nederland is er hiervoor een hitteprotocol.

Zo worden voldoende koel drinkwater en koelvesten beschikbaar gesteld, zijn er aangepaste werktijden door een tropenrooster waarbij vroeger wordt begonnen, worden extra pauzes gehouden, apparaten die warmte afgeven zoveel mogelijk uitgezet, wordt zoveel mogelijk in de schaduw gewerkt en worden extra ventilatoren geplaatst.

Daarnaast zijn werkgevers verplicht om zonnebrandcrème op de bouwplaats beschikbaar te stellen. Werknemers moeten hiervan gebruikmaken of van een zelf meegebrachte zonnecrème. Verder moeten werknemers die last krijgen van hoofdpijn, misselijkheid of duizeligheid meteen een koele omgeving opzoeken.

Hitteplan

Het Nationaal Hitteplan is vanaf maandag 10.00 uur van kracht voor het hele land. Het plan is geen alarmfase of verbod, maar een waarschuwingssysteem dat bedoeld is om zorgverleners, mantelzorgers en ook burgers alert te maken op de risico’s van langdurige hitte, vooral voor kwetsbare groepen.

Rijkswaterstaat stelt voor maandag het hitteprotocol in. Dat protocol houdt onder meer in dat naar ieder pechgeval meteen een bergingsauto meegaat. Dit om te voorkomen dat mensen te lang in de hitte langs de weg staan.