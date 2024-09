Oorzaak grote computerstoring was fout in softwarecode

De oorzaak van de grote computerstoring woensdag was een fout in de softwarecode, dit meldt defensieminister Ruben Brekelmans. Er is volgens hem geen indicatie dat hierbij kwaadwillenden betrokken waren.

"De oorzaak van het probleem lag in de toegangsverlening tot het zogeheten NAFIN netwerk", aldus Brekelmans in een verklaring op X. "Door een fout in de softwarecode was het niet mogelijk verbinding te maken met dit netwerk."

Brekelmans noemt het "heel vervelend" dat veel mensen last hadden van de storing in het netwerk van Defensie. "Op Eindhoven Airport moesten reizigers lang en in onzekerheid wachten, waardoor hun reis werd verstoord. Ook konden mensen op werk niet inloggen en waren overheidsdiensten minder toegankelijk."

Opnieuw opstarten

De komende uren worden volgens hem de laatste stappen gezet om de systemen weer volledig te laten werken. "Dit alles laat eens te meer zien hoe belangrijk het is dat IT-systemen weerbaar zijn." Defensie monitort de situatie en gaat de storing evalueren met betrokkenen.

NAFIN staat voor het Netherlands Armed Forces Integrated Network. Dit is een zwaar beveiligd glasvezelnetwerk. Het netwerk is zo'n 3300 kilometer lang en verbindt defensielocaties met elkaar, maar ook locaties die niet van Defensie zijn, zoals politielocaties.

ANP