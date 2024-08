Vlucht geannuleerd of vertraagd door IT-storing? Dit zijn de rechten van gedupeerden

Een groot deel van de dag was vliegen van en naar Eindhoven Airport onmogelijk door een grote IT-storing bij Defensie. De luchthaven moest alle vluchten stilleggen, wat leidde tot onrust onder reizigers. Duizenden mensen zagen hun vluchten geannuleerd of vertraagd worden. Wat zijn de rechten van de gedupeerden?

Paul Vaneker van EU Claim, een organisatie die opkomt voor de rechten van vliegtuigpassagiers, schat dat ongeveer 15.000 reizigers getroffen zijn door de storing. Hij verwacht dat zo'n veertig vluchten, zowel aankomend als vertrekkend, zijn geraakt. "Callcenters van luchtvaartmaatschappijen zijn momenteel overbelast, en op de websites wordt passagiers aangeraden om zelf alternatieve vluchten te boeken, omdat dat vaak sneller gaat," zegt Vaneker tegen Hart van Nederland.

De luchtvaartmaatschappijen kunnen niets aan deze situatie doen; een storing wordt gezien als overmacht en daarom hoeven luchtvaartmaatschappijen geen compensatie te betalen als een vlucht niet of te laat vertrekt.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Zorgplicht

Vaneker benadrukt dat luchtvaartmaatschappijen weliswaar een zorgplicht hebben richting de reizigers, maar dat gemaakte kosten, zoals overnachtingen, niet altijd vergoed worden. "Het alternatief moet noodzakelijk, passend en redelijk zijn. Een nieuw ticket dat iets duurder is mag, maar een privéjet is geen optie," legt Vaneker uit.

Als laatste tip wil Vaneker reizigers meegeven om hun vakantie niet in het water te laten vallen: "Als je de kans hebt om te gaan: ga dan ook, want de kosten die je al hebt gemaakt aan hotels of autohuur krijg je niet meer terug!"