Storingen langzaam opgelost: Eindhoven hervat processen en veiligheidsregio's starten weer op

De eerste veiligheidsregio's melden dat de storing met het communicatiesysteem voor hulpdiensten voorbij is. De veiligheidsregio Utrecht meldt bijvoorbeeld dat het probleem is verholpen. Eindhoven Airport meldt nog geen einde van de storing maar werkt er wel aan om het vliegverkeer te hervatten.

De processen voor het hervatten van het vliegverkeer worden op Eindhoven Airport worden weer opgestart maar dat bekent niet dat dat vluchten nu al vertrekken. Wanneer de eerste vliegtuigen weer vertrekken is nog niet bekend. Reizigers krijgen het advies om de site van de luchthaven in de gaten te houden voor actuele vluchtinformatie. Of de storing is opgelost is nog niet bekend.

Bij de de meeste veiligheidsregio is het euvel helemaal verholpen. "Alle systemen werken weer als gebruikelijk. Er hebben zich geen problemen voorgedaan tijdens het alarmeren en aansturen van de operationele eenheden binnen de Veiligheidsregio Utrecht", aldus de veiligheidsregio.

Ook de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Zuid-Limburg melden dat ze weer teruggaan naar hun gebruikelijke werkwijze.

Hart van Nederland/ANP