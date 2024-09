Ook alarmeringssysteem van hulpdiensten getroffen door storing

Een storing treft momenteel het alarmerings- en communicatiesysteem van de hulpdiensten. Ze vallen terug op noodscenario's.

Door de noodscenario's zijn er geen gevolgen voor de alarmering en inzet van de hulpdiensten. Noodnummer 112 is wel gewoon bereikbaar, meldt de Veiligheidsregio Utrecht op X.

Urenlange storing

Ook het nummer 0900-0904 van de brandweer, voor zaken die geen spoed hebben, is nog bereikbaar. De storing heeft met name invloed op de werkwijze in de meldkamer, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht.

Volgens haar is de storing al uren gaande. "Het is een landelijke storing. In principe hebben alle hulpdiensten in Nederland hier last van. Gelukkig hebben we noodscenario's waar we op terugvallen. Het gebeurt wel vaker, alleen niet vaker zo lang als nu", zegt ze. De problemen zouden al sinds dinsdagavond 22.30 uur spelen.

Meerdere storingen

Er zijn meerdere storingen die systemen platleggen op dit moment. Zo zijn verschillende overheidsdiensten getroffen, waaronder de Kustwacht en de Koninklijke Marechaussee. De diensten zijn sinds de nacht van dinsdag op woensdag nauwelijks bereikbaar.

Een grote storing heeft daarnaast het vliegverkeer op Eindhoven Airport platgelegd (zie bovenstaande video). De oorzaak van de storing is nog onbekend. Er wordt onderzoek gedaan naar de aard van de problemen om deze zo snel mogelijk te kunnen verhelpen.

