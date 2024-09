Problemen bij meerdere overheidsdiensten door grote storing

Een grote computerstoring heeft woensdag verschillende overheidsdiensten getroffen, waaronder de Kustwacht en de Koninklijke Marechaussee. De diensten zijn sinds de nacht van dinsdag op woensdag nauwelijks bereikbaar.

Ook DigiD kampt met een storing. Het is niet duidelijk of die dezelfde oorzaak heeft. Die storing heeft onder meer gevolgen voor het Centraal Justitieel Incassobureau. Ook kunnen mensen vaak niet online een afspraak maken voor een vaccinatie tegen het coronavirus. GGD GHOR Nederland zegt dat dit vooral gebeurt bij mensen die via de mobiele telefoon proberen in te loggen.

Kustwacht en Marechaussee

De Kustwacht en de Koninklijke Marechaussee laten op X weten dat ze niet bereikbaar zijn. "Ben je in nood of heb je hulp nodig? Bel dan 112", meldt de Kustwacht. Ze kunnen niet met elkaar communiceren en telefoontjes komen ook niet binnen, laten ze op X weten.

De Marechaussee schrijft ook op het sociale medium problemen te hebben. "Door een computerstoring is het Contactcentrum van de Koninklijke Marechaussee momenteel telefonisch niet bereikbaar. Er wordt gewerkt aan een oplossing."

Storing Eindhoven Airport

Een grote storing heeft daarnaast het vliegverkeer op Eindhoven Airport platgelegd (zie bovenstaande video). De oorzaak van de storing is nog onbekend. Er wordt onderzoek gedaan naar de aard van de problemen om deze zo snel mogelijk te kunnen verhelpen.

Het Eindhovens Dagblad heeft van een passagier gehoord dat Ryanair heeft besloten mensen op te halen en naar de luchthaven van Düsseldorf te brengen.