Grote storing legt vliegverkeer Eindhoven Airport plat

Eindhoven Airport ervaart grote problemen door een technische storing woensdagochtend. Er vertrekken en landen daardoor momenteel geen vluchten.

De oorzaak is onbekend en wordt nog onderzocht, meldt de luchthaven op X. Schiphol Airport en Rotterdam The Hague Airport ondervinden geen problemen, aldus woordvoerders van de luchthavens tegen Hart van Nederland.

Een woordvoerder van Transavia bevestigt dat er momenteel niet kan worden gevlogen. Hij laat weten "nog niet te kunnen zeggen wat de consequenties zijn". TUI kijkt momenteel wat de impact is.

Volgens een ANP-fotograaf ter plaatse is het erg druk in de hal van het vliegveld. "Het staat vol mensen, en omdat het lekker weer is wachten er ook veel mensen buiten op het voorplein. Het is wel relatief rustig. Er zijn geen schreeuwende mensen". De luchthaven roept om dat alle vluchten zijn vertraagd. De digitale borden met vertrektijden zijn volgens de fotograaf uitgezet.

Onduidelijke communicatie

Reizigers klagen over een slechte communicatie op de luchthaven, meldt Omroep Brabant: "De luchtverkeersleiding en ook de marechaussee kunnen nergens in. Eindhoven Airport komt nog met weinig duidelijkheid, richting de reizigers."

Een andere passagier klaagt ook over het gebrek aan communicatie: "Er wordt al een aantal uur niet verteld wat er aan de hand is."

Schiphol

Op de website Allestoringen.nl is ook een kleine piek te zien in storingsmeldingen voor luchthaven Schiphol. Die luchthaven laat evenwel weten nergens last van te hebben.