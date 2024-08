Transavia-reizigers urenlang vast in Lissabon na voorzorgslanding

Een Boeing 737-800 van Transavia die woensdagavond onderweg was van Gran Canaria naar Eindhoven Airport, heeft vanwege technische problemen een voorzorgslanding gemaakt in Lissabon. Op X uiten mensen hun ongenoegen over de situatie.

Op sociale media laten reizigers weten dat de flaps van het vliegtuig naar beneden stonden en niet te bedienen waren. Dat zou de oorzaak zijn geweest van de noodlanding. Reizigers moeten lang wachten en kunnen geen kant op, zo is te lezen op X.

'Situatie is niet ideaal'

Na uren wachten zijn reizigers met bussen naar hotels in Lissabon gebracht. Het zou gaan om 200 passagiers die naar Nederland willen vliegen. Donderdagavond zijn de reizigers teruggevlogen naar Eindhoven Airport.

Op X zijn mensen niet te spreken over de situatie. "Ik roep je op om niet met Transavia te gaan vliegen", is onder meer te lezen. Transavia laat op X weten dat "de situatie niet ideaal is geweest" en dat ze "nooit de lucht in gaan als het vliegtuig niet in orde is".