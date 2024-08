Reisbranche wil oplossingen na problemen met Transavia: 'Potje begint vol te raken'

Het "potje begint redelijk vol te raken" bij reisorganisaties die de dupe worden van de verstoringen bij Transavia, stelt de ANVR. Reisorganisaties willen weten hoe de problemen bij Transavia in de toekomst voorkomen kunnen worden. Zij hebben in het hoogseizoen een dagtaak aan het zoeken naar alternatieven door vluchtwijzigingen en lastminute-annuleringen bij de luchtvaartmaatschappij, ziet reisbranchevereniging ANVR.

Vorige week moest de luchtvaartmaatschappij door technische problemen met vliegtuigen opnieuw vluchten schrappen. "Je moet de klant geruststellen en je moet op zoek naar een alternatief", somt een woordvoerster van de brancheclub op. "Onze leden hebben zoiets van: midden in het hoogseizoen, poeh. Wanneer houdt het op?"

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De reisorganisaties blijven in gesprek met Transavia, maar "nu is het zoeken naar oplossingen en roeien met de riemen die je hebt", stelt de zegsvrouw. "En na de zomer zullen we de wonden gaan likken en kijken hoe het in de toekomst anders kan zodat we het kunnen voorkomen. Dat is wel de hamvraag die wij nu hebben."

Uitzonderlijk

Het is opvallend hoeveel vluchten de vakantievlieger lastminute annuleert, zegt de ANVR. Vakantiegangers zijn soms al op de luchthaven en krijgen dan te horen dat hun vlucht eruit gehaald is. Reisorganisaties kunnen daar niet op anticiperen, legt de woordvoerster uit. "Dat is wel echt uitzonderlijk en dit jaar ook wel meer dan voorgaande jaren."

Het gaat in zijn totaliteit om een klein percentage van de vluchten dat geschrapt wordt, benadrukt de woordvoerder. Ook is Transavia, dat vliegt op veel verschillende bestemmingen, een grote airline die geliefd is bij reisorganisaties om te boeken. "Als het goed gaat, wat in de meeste gevallen ook zo is, laat ik dat echt vooropstellen, dan is de klant heel tevreden en de reisorganisatie ook."

Onze leden hebben nu zoiets van: dat vertrouwen moet ik wel weer even terugkrijgen in Transavia en in het aanbod. ANVR

Toch moet het vertrouwen weer even teruggroeien, merkt ze. "Je maakt een afspraak, je boekt een vlucht en dan ga je ervan uit dat het goed komt. Onze leden hebben nu zoiets van: dat vertrouwen moet ik wel weer even terugkrijgen in Transavia en in het aanbod."

ANP