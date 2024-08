Chaos bij Transavia: vluchten geannuleerd, reizigers gedupeerd

Transavia heeft middenin het hoogseizoen last van grote technische problemen. Afgelopen week waren er daardoor ernstige verstoringen in hun vluchtschema, wat leidde tot het annuleren van 32 vluchten, meldt De Telegraaf.

De luchtvaartmaatschappij kampt al langere tijd met problemen. Eerder dit jaar werden aanpassingen in het vluchtschema aangekondigd vanwege uitgelopen onderhoud. Daar was het mogelijk om bijna iedereen om te boeken, maar de annuleringen van afgelopen week zijn een ander verhaal.

Op het laatste moment moest Transavia vorige week vluchten schrappen door onvoorziene technische problemen met vliegtuigen in het buitenland. Een woordvoerder van Transavia bevestigt dat deze problemen hebben geleid tot "flinke verstoringen" in de operatie.

'Onzekere factor'

De woordvoerder benadrukt dat Transavia er alles aan doet om passagiers om te boeken en ervoor te zorgen dat ze alsnog hun bestemming bereiken. "Er is altijd een bepaalde onzekere factor. Dit is vervelend, maar nog steeds vervoeren we veruit de meeste mensen wel volgens het schema," aldus de woordvoerder.

Naast de annuleringen om de technische problemen heeft Transavia ook vier retourvluchten van en naar Beiroet geschrapt wegens de oplopende spanningen in Libanon. De situatie daar is sinds een raketaanval op de Golanhoogten zeer gespannen.

Hart van Nederland/ANP