All you can travel: grote luchtvaartmaatschappij biedt onbeperkt vliegen aan

De Hongaarse luchtvaartmaatschappij Wizz Air gaat reizigers onbeperkte vluchten aanbieden voor ruim 500 euro. Volgens Wizz Air is de all-you-can-travel-pas de eerste in zijn soort in Europa. De maatschapij vliegt in Nederland ook van en naar Eindhoven.

Belangstellenden moeten er snel bij zijn en zich voor donderdag 23.00 uur aanmelden. Vluchten moeten binnen 72 uur na boeking plaatsvinden en kosten voor bagage- en beenruimte zijn niet inbegrepen.

Reizigers kunnen vanuit 50 steden naar meer dan 50 landen vliegen. De aanbieding geldt voor alle Wizz Air vluchten vanaf 25 september en is een jaar geldig.

Eindhoven Airport

Wizz Air, dat in Nederland vanaf Eindhoven Airport vliegt, werd in 2003 opgericht en richt zich met name op bestemmingen in Centraal- en Oost-Europa.

De prijsvechter heeft geen goede naam in de luchtvaartwereld. De Britse consumentenorganisatie Which? riep Wizz Air dit jaar uit tot slechtste luchtvaartmaatschappij nadat het voor de derde keer op rij de meeste vertragingen op zijn naam had staan.

ANP