Vliegtuigje belandt in enorm maisveld na noodlanding

Een piloot heeft zondagmiddag een noodlanding gemaakt in een groot maïsveld in het Gelderse Voorst. De piloot kwam met de schrik vrij.

De piloot was de enige inzittende van het vliegtuig. Hij is ongedeerd, laat de politie weten op X. Waarom de piloot een noodlanding moest maken, is niet bekend.

Maisveld

Het vliegtuigje kwam terecht in het maisland aan de Noord Empersweg in Voorst. Volgens een correspondent ter plaatse is er tientallen meters aan mais verwoest.