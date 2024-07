Vluchten vertraagd en geannuleerd door grote Windows-storing

De grote wereldwijde computerstoring bij Microsoft zorgt voor grote problemen op de luchthavens. KLM heeft vanwege de storing de operatie grotendeels moeten staken en ook Eindhoven Airport kampt met vertragingen en lange wachtrijen.

"KLM is net als andere luchtvaartmaatschappijen en luchthavens getroffen door de wereldwijde computerstoring, waardoor het niet mogelijk is vluchten af te handelen", schrijft de luchtvaartmaatschappij in een verklaring. "Wij realiseren ons dat dit, zeker gezien de zomervakantie, buitengewoon vervelend is voor onze klanten. We werken er hard aan om het probleem op te lossen. Voor nu zien we ons genoodzaakt om de operatie grotendeels te staken."

'Rommelige dag'

Transavia voorziet een "rommelige dag" door een computerstoring. In de vroege vrijdagochtend hoefden nog geen vluchten te worden geannuleerd, maar de storingen zullen "zeker een impact hebben op onze operaties", laat een woordvoerder weten.

De storing doet zich onder meer voor bij inchecksystemen, aldus de woordvoerder. Over de oorzaak is nog niets bekend. "We zijn hier volledig door overvallen."

Ook Air France kampt met problemen, laat de maatschappij weten: "Air France bevestigt dat operaties zijn ontregeld als gevolg van een wereldwijd IT-probleem dat met name verschillende luchtvaartmaatschappijen en luchthavens over de hele wereld treft. Vluchten die al in de lucht zijn worden niet beïnvloed. De IT-teams van het bedrijf werken eraan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen".

Rijen en vertraging op Eindhoven Airport

Ook vluchten van en naar Eindhoven Airport hebben vrijdagochtend last van de wereldwijde computerstoring, meldt de luchthaven op X.

In de vertrekhal ontstaan rijen omdat ruimbagage en passagiers alleen handmatig kunnen worden ingecheckt, zegt een woordvoerster. Meerdere vluchten hebben vertraging, is te zien op de website van Eindhoven Airport.

De luchthaven heeft extra personeel ingezet om passagiers en bagage in te checken. Eindhoven Airport raadt reizigers aan contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij voor vragen en de actuele vluchttijden in de gaten te houden op de website.

Hart van Nederland/ANP