Grote, wereldwijde storing bij CrowdStrike legt bedrijven plat

Een wereldwijde storing bij cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike legt bedrijven in onder meer Nederland helemaal plat. Vrijdagochtend kampen bedrijven wereldwijd met problemen als een blauw computerscherm en computers die automatisch opnieuw opstarten. Ook luchthaven Schiphol kampt met problemen.

IT-beveiligingsbedrijf Crowdstrike laat via een telefonisch bericht aan klanten weten "op de hoogte te zijn van meldingen van crashes op Microsofts Windows-besturingssystemen".

In gesprek met Hart van Nederland vertelt tech-expert Bert Hubert dat er sprake is van "een treinongeluk dat nog gaande is". "Het is een ontvouwde ramp", aldus Hubert. Volgens de tech-expert wordt door de overheid opgeroepen om computers niet aan te zetten, omdat de storing zich "razendsnel ontwikkelt".

De NS laat aan Hart van Nederland weten nog geen last te hebben van de storing. Schiphol zegt dat de storing een impact kan hebben op vluchten van en naar de luchthaven. De luchthaven is nog in kaart aan het brengen wat de gevolgen van de storing voor het vluchtschema zijn, aldus een woordvoerder. Ook Eindhoven Airport is getroffen door de storing, het is nog niet bekend met welke problemen de luchthaven kampt.

Verder ligt de website van het UWV eruit, en kan de klantenservice niet in dossiers. Volgens een woordvoerder wordt dit "hoogstwaarschijnlijk" veroorzaakt door de storing bij CrowdStrike.

Operaties uitgesteld

Het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal Groningen laat op hun website weten ook te kampen met de storing. Daardoor zijn zij genoodzaakt sommige operaties uit te stellen. Door de storing kunnen zij geen patiënten ontvangen op de poli. Ook de spoedeisende hulp in Emmen en de basisspoedposten in Hoogeveen en Stadskanaal zijn gesloten. Patiënten worden naar andere ziekenhuis in de omgeving gebracht.

Ook ziekenhuis Slingeland in de Achterhoek heeft last van de storing. Daarom wordt de zorg afgeschaald.