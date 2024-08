Nederlanders misdragen zich op Transavia-vlucht, vliegtuig keert om

Een Transavia-vliegtuig dat donderdag vanaf Schiphol onderweg was naar Marrakech, is terugkeerd omdat twee Nederlandse passagiers zich hebben misdragen. Eenmaal teruggekeerd in Amsterdam zijn ze van boord gehaald.

De marechaussee laat weten dat de Nederlanders de aanwijzingen van het personeel niet opvolgden en verbaal agressief waren. Een woordvoerder van Transavia laat weten dat tegen de twee aangifte is gedaan.

Waarom de passagiers agressief waren, is bij de woordvoerder van Transavia niet bekend, maar volgens een getuige aan boord was er onenigheid omdat de twee op de verkeerde plek zouden zitten.

Het toestel, dat iets na 17.00 uur was vertrokken, maakte boven de grens van België en Frankrijk rechtsomkeert. Rond 19.30 uur zou het vliegtuig weer zijn opgestegen vanaf Schiphol.

Hart van Nederland/ANP