ABN AMRO kampt met storing, klanten ervaren verschillende problemen

Bij ABN AMRO zijn er dinsdag problemen met het inloggen in de bankapp en het bekijken van rekeningen. Dat melden klanten van ABN AMRO op storingswebsite Allestoringen. Sommige klanten konden wel inloggen, anderen niet, meldt een woordvoerder van de bank.

Storingswebsite Allestoringen ontving na 08.30 uur veel meldingen van klanten van de bank. Klanten met problemen kunnen bijvoorbeeld hun rekeningen niet inzien en worden verzocht het later nog eens te proberen. De oorzaak is nog onbekend. "We zijn ermee bezig en kijken wat er aan de hand is en hoe we de storing kunnen oplossen," aldus de woordvoerder van de bank.

ABN AMRO heeft inmiddels acties ondernomen waardoor de diensten weer moeten verbeteren "naar normaal niveau," laat de zegsman weten. Hij geeft verder aan dat de prestaties van de bankapp goed in de gaten worden gehouden.

