Nieuwe 'digitale euro' op komst: dit betekent het voor jou

De Europese Centrale Bank (ECB) is bezig met de ontwikkeling van een digitale euro. Deze nieuwe vorm van geld zou naast contant en giraal geld bestaan en moet het financiële systeem stabieler en toegankelijker maken. Maar wat houdt dit precies in en wat zijn de voor- en nadelen?

Om dit goed uit te leggen, is het allereerst goed om te begrijpen dat de euro's waarmee je betaalt, nu op twee voorname manieren bestaan. Enerzijds heb je euro's in de vorm van contant geld, zoals briefgeld en munten, en anderzijds euro's als giraal geld, wat mensen op een commerciële bankrekening hebben staan en waarmee je kunt pinnen of kunt betalen via een app.

Met de digitale euro zou er een derde manier komen om met euro's te betalen, al zal dat in de praktijk lijken op hoe je nu giraal geld gebruikt. Het idee is dat deze digitale valuta dezelfde functies biedt als de euro's op je bankrekening, waarbij betalingen met een pas of smartphone kunnen worden gedaan. Het belangrijkste verschil voor de gebruiker zal zijn dat in plaats van commerciële banken, de door de Europese Unie aangestuurde ECB dit geld beheert.

Momenteel is de ECB nog bezig met de voorbereidingsfase van deze digitale euro. Dat duurt nog tot eind volgend jaar. In deze periode ontwikkelt en test de ECB het ontwerp en de technische vereisten om de digitale euro mogelijk te maken. De uiteindelijke beslissing om de digitale euro in te voeren, hangt af van goedkeuring van de relevante wetgeving door het Europees parlement.

Voordelen en nadelen van de digitale euro

Voorstanders zien de digitale euro als een manier om het financiële systeem te verbeteren en toegankelijker te maken voor mensen zonder bankrekening.

Contant en giraal geld blijven bestaan, maar de digitale euro biedt een alternatief dat onafhankelijk is van commerciële banken. Rekeningen zouden gratis worden, en een bijkomend voordeel is dat je geld waarschijnlijk veiliger is: de kans dat de Europese Centrale Bank 'omvalt' is veel kleiner dan dat dit met een commerciële bank zou gebeuren, zoals te zien was tijdens de kredietcrisis in 2010-2011.

Er zijn echter ook zorgen over de privacy en controle die de ECB hiermee zou krijgen. De vrees is dat de overheid of centrale banken transacties kunnen volgen, iets wat nu alleen door commerciële banken wordt gedaan. Ook zijn er zorgen dat centrale banken te veel invloed krijgen over het geldsysteem. De ECB heeft aangegeven dat privacy en bescherming van persoonsgegevens belangrijke aandachtspunten zullen zijn bij de ontwikkeling van de digitale euro.

Nederlanders lopen in ieder geval nog niet warm voor deze digitale euro. Een representatieve peiling onder het Hart van Nederland-panel toont aan dat een meerderheid van de respondenten tegen de invoering ervan is, nadat zij de voor- en nadelen zijn uitgelegd. Van de ondervraagden geeft 58 procent aan tegenstander te zijn, terwijl 22 procent zich als voorstander uitspreekt. 20 procent weet niet goed wat ze van de plannen moeten vinden.

