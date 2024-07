Contant betalen uit de gratie, deze nieuwe betaalmethode is nu populair

Met briefjes of munten betalen in de horeca of winkels is bij lange na niet meer de eerste keuze voor de meeste mensen. Uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat de relatief nieuwe betaalmethode van het contactloos pinnen veel populairder is.

Of je nu in de supermarkt bent of een drankje bestelt op het terras, even je pinpas of smartphone tegen de betaalautomaat houden en klaar. Volgens het onderzoek, gewogen naar geslacht, leeftijd, opleiding, woonplaats en stemvoorkeur, betaalt 67 procent van de Nederlanders het liefst contactloos. Onder jongeren tot 30 jaar is dit nog hoger, met 76 procent. 32 procent van hen doet dat dan ook het liefst met een smartphone of smartwatch.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Contactloos betalen bestaat nu zo'n 10 jaar, maar is de afgelopen jaren enorm in populariteit toegenomen. In juni 2024 werden 93 procent van alle pinbetalingen contactloos uitgevoerd, zo blijkt uit cijfers van de Betaalvereniging Nederland. Het betekent een lichte stijging ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, toen 90 procent contactloos pinde.

Een kleine groep van 13 procent gebruikt nog steeds het liefst de methode van de pas in het apparaat steken. Contant betalen is voor slechts 19 procent van de Nederlanders de betaalmethode bij voorkeur.

'Contactloos pinnen is veiliger'

Betaalvereniging Nederland ziet in contactloos betalen een voordeel ten opzichte van het traditioneel pinnen met een pinpas in het apparaat. "Bij het insteken van een betaalpas moet de pashouder altijd zijn pincode intikken, ongeacht het bedrag. Bij contactloos betalen hoeft dat bij bedragen tot €50 meestal niet. Daardoor is er bij contactloos betalen minder gelegenheid voor fraudeurs om een pincode stiekem af te kijken", aldus de vereniging. "Wie contactloos betaalt met een smartphone gebruikt meestal helemaal geen pincode maar keurt zijn betalingen goed met een vingerafdruk of met gezichtsherkenning."

Contant betalen heeft echter ook zo zijn voordelen, te zien in bovenstaande video.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Steun je de boerendemonstranten, klimaatactivisten of geen van beide? Welke impact hebben besluiten van de politiek op jou? En wat moet volgens jou de toekomst zijn van Zwarte Piet? Deze en talloze andere vragen krijg je voorgeschoteld in het Hart van Nederland-panel. Meld je ook aan voor het grootste dagelijkse nieuwspanel van Nederland en bepaal wat nieuws wordt!