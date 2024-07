Dit is waarom contant betalen beter is voor je portemonnee

Tegenwoordig vliegt ons geld steeds minder vaak letterlijk je zakken uit. Digitaal betalen met de pas en smartphone is populair, omdat het makkelijk en snel is. Met contant geld wordt steeds minder betaald en dat terwijl betalen met juist 'ouderwetse' munten en briefjes beter voor je is.

Volgens financieel psycholoog Anne Abbenes heeft dit te maken met meerdere factoren. "Betalen met cash geeft een signaal van controle naar het brein. Contant geld is beter omdat je controle hebt over wat je uitgeeft. We voelen letterlijk de 'betaalpijn' als je je geld inlevert in ruil om iets te kopen."

Wat vinden jullie de gemakkelijkste manier om te betalen? Respondenten van het Hart van Nederland-panel werden gevraagd hoe zij betalen. 67 procent van de respondenten geeft aan contactloos te betalen (pinpas/creditcard 41 procent, smartphone/smartwatch 26 procent). Bijna een vijfde van de respondenten (19 procent) betaalt nog contant. Met pinpas, niet contactloos maar in het apparaat, wordt door 13 procent van de respondenten betaald.

Betaalpijn

Abbenes benadrukt: "Ook is contant betalen beter voor je brein om zo je financiën onder controle te houden. Zeker in dure tijden zie je dat meer mensen nu met contant betalen om die reden."

Daarbij komt ook dat we zelfs gelukkiger zijn met hetgeen wat we hebben gekocht van cash geld. "We schatten de emotionele waarde hoger in van wat we kopen als we afrekenen met contant, zo werkt dan in ons primitieve brein".

Uit buitenlandse studies blijkt zelf dat we blijer zijn met het product als we het hebben afgerekend met cash. "Er is onderzoek gedaan naar twee groepen die een mok kochten, de groep die contant afrekende was blijer met de mok dan de groep die het digitaal afrekende", legt Abbenes uit.

Geluksportemonnee

Bianca van Loon uit Moordrecht pint vrijwel nooit en betaalt alles met contant geld. Als moeder van twee tienerzoons helpt dit haar op financieel gebied: "Ik kan zo beter budgetteren en overzicht houden", vertelt ze tegen Hart van Nederland.

Ook heeft ze een aparte leuke dingen-portemonnee. "Ik noem dat mijn geluksportemonneetje waar ik alles van kan kopen wat ik wil. Ik kan mezelf daarmee trakteren op een koffie of een ijsje."