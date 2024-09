Dit zijn de gevolgen van de grote landelijke storing voor jou

De landelijke storing heeft grote invloed op verschillende diensten en instanties. Vluchten worden geannuleerd en bepaalde documenten kunnen niet worden aangevraagd. En dat betekent ook dat jij hier hinder van kunt ondervinden.

Momenteel is er geen vliegverkeer mogelijk op Eindhoven Airport. Hierdoor zijn vluchten vertraagd en kunnen ze eventueel geannuleerd worden. Ben jij nu als reiziger gestrand, dan krijg je waarschijnlijk compensatie. Een computerstoring valt namelijk onder overmacht. Wel heb je bij annulering het recht op omboeken of een vervangende vlucht.

Gemeenten

Ben je van plan om woensdag je rijbewijs aan te vragen of je paspoort op te halen, dan heb je een probleem. Ook gemeenten ondervinden namelijk problemen waardoor het aanvragen en ophalen van documenten niet mogelijk is. Wanneer dit wel weer mogelijk is, is niet bekend.

In Haarlem en Zandvoort zijn de balies voor burgerzaken woensdag gesloten. Ook in Apeldoorn, Zoetermeer en Zwolle kunnen mensen geen identiteitsbewijzen ophalen. In Haarlemmermeer kunnen mensen ook geen uittreksels aanvragen. Geboorteaangiftes en huwelijksmeldingen zijn daar ook niet mogelijk.

In Krimpenerwaard (Zuid-Holland) en Epe (Gelderland) kunnen mensen geen rijbewijs, paspoort of identiteitskaart aanvragen. In de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht kunnen mensen geen spoedaanvragen voor rijbewijzen doen. In Arnhem (Gelderland), Gouda, Capelle aan den IJssel en Ridderkerk (Zuid-Holland), Heusden (Noord-Brabant), Meerssen (Limburg) en Aa en Hunze (Drenthe) kunnen mensen geen documenten aanvragen en ze ook niet afhalen.

Inloggen bij DigiD

Heb je DigiD nodig, dat kun je ook ook tegen een storing aan lopen. De inlogdienst zelf werkt gewoon, maar er is wel een probleem voor mensen die per sms een code willen ontvangen om hun identiteit te bevestigen. Die sms kan niet worden verstuurd. Ook is het momenteel niet mogelijk om een DigiD-account aan te vragen.

Door de landelijke storing bij DigiD is het ook niet mogelijk om online aangifte te doen bij de politie. Die vraagt mensen om naar het dichtstbijzijnde politiebureau te komen of om 0900-8844 te bellen, het nummer voor niet-spoedeisende gevallen.

Logius, de overheidsorganisatie die DigiD beheert, zegt dat de oorzaak van de storing nog niet bekend is. Ook is er nog niets duidelijk over een mogelijk verband met computerstoringen bij andere organisaties.