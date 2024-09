Landelijke storing: deze diensten zijn getroffen en dit weten we tot nu toe

Meerdere diensten en organisaties zijn woensdag getroffen door een grote landelijke storing. In dit artikel zetten we alles op een rijtje van wat tot nu toe bekend is.

De grote storing is het gevolg van een storing op het Defensienetwerk. Dat bevestigt een woordvoerder van het departement aan het ANP. De systemen die gebruikmaken van dit netwerk liggen plat.

Het ministerie van Defensie probeert "met man en macht" de oorzaak van de grootschalige storing te achterhalen, zegt minister Ruben Brekelmans. Hij zegt dat een cyberaanval nog niet "definitief" uitgesloten kan worden, maar lijkt erop te zinspelen dat het een technische storing betreft. Er zijn "indicaties" waar de oorzaak ligt, maar voordat Brekelmans daar verdere mededelingen over doet wil hij het eerst zeker weten.

De volgende organisaties en diensten hebben last van de storing.

Eindhoven Airport. Vluchtverkeer staat daar helemaal stil tot in ieder geval 17.00 uur. TUI wijkt voor een TUI fly-vlucht die vanaf Eindhoven had moeten vertrekken, uit naar Brussel. Transavia kan geen vluchten vanaf Eindhoven omleiden naar andere luchthavens, omdat verschillende toestellen van de maatschappij vast staan op de Brabantse luchthaven. Mocht het vliegverkeer na 17.00 uur weer worden hervat, is het ook nog maar de vraag hoeveel vluchten er nog in de avond uitgevoerd kunnen worden. Waarschijnlijk zijn dan alleen nog enkele korte vluchten mogelijk.

Het alarmerings- en communicatiesysteem van de hulpdiensten. Ze vallen terug op noodscenario's, waardoor er geen gevolgen zijn voor de alarmering en inzet van de hulpdiensten. Noodnummer 112 is wel gewoon bereikbaar.

De Kustwacht en de Koninklijke Marechaussee. De diensten zijn sinds de nacht van dinsdag op woensdag nauwelijks bereikbaar. De Kustwacht laat weten dat het daar om zowel telefoonverbindingen als radioverbindingen gaat. Bij de marechaussee is het contactcentrum niet bereikbaar.

DigiD. Die storing heeft onder meer gevolgen voor het Centraal Justitieel Incassobureau. Ook kunnen mensen vaak niet online een afspraak maken voor een vaccinatie tegen het coronavirus. GGD GHOR Nederland zegt dat dit vooral gebeurt bij mensen die via de mobiele telefoon proberen in te loggen. Het doen van online aangifte bij de politie is ook niet mogelijk. Die vraagt mensen om naar het dichtstbijzijnde politiebureau te komen of om 0900-8844 te bellen.

Defensie. "We merken dat het om een flinke IT-storing gaat", laat een woordvoerder weten. Via X zegt Defensie dat medewerkers problemen hebben met inloggen. "In enkele gevallen is er impact op dienstverlening", doordat telefoonnummers niet bereikbaar zijn. "We proberen alles in kaart te brengen, ook wat de impact is", aldus de woordvoerder.

Verschillende gemeenten. Zo is het in Gouda bijvoorbeeld niet mogelijk om een rijbewijs aan te vragen. De Drentse gemeente Aa en Hunze laat weten dat er "geen paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen kunnen worden aangevraagd of opgehaald" en in het Brabantse Heusden is "het aanvragen of ophalen van documenten niet mogelijk." In Haarlem en Zandvoort zijn de balies voor burgerzaken woensdag gesloten.

Openbaar Ministerie. Werknemers kunnen wel gewoon werken en de organisatie ligt niet plat, zegt een woordvoerder. De problemen concentreren zich op de communicatie naar buiten, met andere instanties.