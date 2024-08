Veiligheidsminister onder vuur na 'get used to it'-opmerking over storing

"Get used to it", zei justitieminister David van Weel woensdagochtend over de grote computerstoring die overheidsdiensten heeft getroffen. Politici van coalitie- en oppositiepartijen reageren verontwaardigd op die opmerking.

"Als je vitale infrastructuur kwetsbaar is, heeft dat direct impact op je nationale veiligheid", schrijft Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA) op X. "Nee, daar mogen we niet aan wennen. We moeten zorgen dat we weerbaar en niet afhankelijk zijn."

"Wat een vreemde (en oncollegiale) reactie op zo'n grote storing", schrijft Hanneke van der Werf (D66). "Nederlanders mogen erop vertrouwen dat de politie haar werk kan blijven doen. Van een nieuwe minister van J&V verwacht ik meer ambitie dan dit."

'Kwetsbaarhouden gaan we altijd houden'

Eerder op de dag zei Van Weel: "Kwetsbaarheden gaan we altijd houden. De kwestie is hoe snel kunnen we zorgen dat we kunnen doorwerken als er een storing is, en hoe snel kunnen we de storing vinden en zorgen dat het weer online komt." Van Weel benadrukte ook dat overheid en bedrijfsleven weerbaarder moeten worden en dat daarvan al jaren werk wordt gemaakt.

Hoewel Lilian Helder (BBB) het ermee eens is dat het onmogelijk is om te garanderen dat systemen altijd werken, vindt ze dat de uitspraken van Van Weel "uit de bocht vliegen". "Er is werk aan de winkel en snel ook, maar dat weten de hulpdiensten al jaren."

Ingrid Michon-Derkzen (VVD) lijkt zich wel achter de minister, een partijgenoot, te scharen: "Deze storing toont weer aan hoe kwetsbaar onze digitale systemen zijn. Het is essentieel dat er goede terugvalopties zijn, zeker waar het om onze eigen veiligheid gaat."

ANP