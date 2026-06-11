Schiphol kleurt oranje: supporters vertrekken vol vertrouwen naar WK

Op de dag dat het WK voetbal in Mexico van start gaat, kleurt Schiphol oranje. Donderdagochtend vertrekken tientallen Nederlandse supporters richting Amerika om de wedstrijden van Oranje van dichtbij mee te maken.

Op de luchthaven zijn de fans al van verre te herkennen. Oranje trainingspakken, rood-wit-blauwe hoedjes en een uitgelaten sfeer bepalen het beeld in de vertrekhal. Hart van Nederland sprak donderdagochtend verschillende supporters die vol vertrouwen aan hun reis beginnen.

Festiviteiten

"De laatste weken was het voetbal niet best, maar nog acht keer slecht spelen en we zijn wereldkampioen", grapt een van de fans. Ook over de festiviteiten rondom het toernooi wordt niet geheimzinnig gedaan. Op de vraag wanneer het eerste biertje wordt gedronken, antwoordt een supporter lachend: "Over een klein uurtje, denk ik. Dat zal niet lang meer duren."

Bekijk in de video bovenaan dit artikel hoe de sfeer donderdagochtend op Schiphol was.