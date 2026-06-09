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Dierenpartij wil versiering om bomen weg, Haagse Oranjestraat noemt het 'gelul'

Natuur

Vandaag, 21:38

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Het ziet er zo leuk uit: de gigantisch versierde Oranjestraten her en der in het land. Maar die in Den Haag, een van de bekendste, heeft nu kritiek gekregen van de Partij voor de Dieren (PvdD). De partij maakt zich namelijk zorgen om het welzijn van de bomen. Ondertussen snappen de bewoners van de Marktweg, zoals de straat echt heet, er maar weinig van.

De bomen zijn volledig ingepakt en al dat plastic zou ervoor zorgen dat ze slecht kunnen ademen en zelfs dood zouden kunnen gaan. Om over de schade aan alle insecten die op de boom zitten nog maar te zwijgen. De lokale partij vraagt daarom om het plastic weg te halen.

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Medeorganisator van de Haagse Oranjestraat Danny Zwennes ziet daar het nut niet van in. "Ik vind het allemaal gelul. We doen dit al 26 jaar en het gaat altijd goed. Laat ze zich alsjeblieft druk maken over iets anders." Hij denkt niet dat de bomen eronder te lijden hebben. "Als ik het plastic er nu afhaal, is het gewoon groen en dan zie je ook tig insecten lopen. Waar gaat het over?"

Bijval voor bomen

De PvdD benadrukt niks tegen het versieren van een straat te hebben. Maar, zo zegt onder andere raadslid Diego Demaree: "De straat kan ook oranje versierd worden zonder plastic aan bomen." De politieke partij krijgt bijval van de lokale bomenstichting. Clara Visser van de stichting legt uit: "Het houdt de wisselwerking tussen de boom en de lucht erbuiten tegen. En het is slecht voor insecten en temperatuur van de boom."

In bovenstaande video is te zien dat bewoners niet van plan zijn om de versieringen om de bomen weg te halen.

Door Daniël Bom

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