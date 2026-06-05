Huis of straat versieren voor het WK? Hier moet je op letten

Brandweer Nederland (BN) komt met tips en waarschuwingen voor veilige Oranjeversiering binnen en op straat. Het WK voetbal begint volgende week donderdag.

Volgens BN zijn er veel veilige opties voor Oranjeversiering op de markt, bijvoorbeeld versieringen van aluminiumfolie of materialen die zijn voorzien van brandvertragende stoffen. "Zorg dat versieringen niet in de buurt komen van warmtebronnen zoals verlichting, tv-schermen of barbecues. Ook een verlengsnoer dat oververhit raakt, kan gevaar opleveren."

In de Oranjestraat in Den Haag waren de voorbereidingen voor het WK in maart al in volle gang:

2:12 Haagse Oranjestraat al bijna klaar voor aankomend WK

KEMA-keur of DEKRA Mark

Bij de aanschaf van versieringen kan worden gekozen voor producten met een KEMA-keurmerk of DEKRA Mark. Deze zijn moeilijk ontvlambaar. "Hang versieringen stevig op, bijvoorbeeld met ijzerdraad, zodat ze niet snel naar beneden vallen als er brand ontstaat. Controleer altijd de bedrading van verlichting en leg verlengsnoeren veilig neer, zodat niemand erover kan struikelen", aldus Brandweer Nederland.

Brandweer Nederland raadt daarnaast aan om versieringen hoger dan 4,2 meter boven de openbare weg op te hangen.