Dit is waarom we elk WK weer massaal oranje spullen inslaan

Het WK staat weer voor de deur. Ook dit jaar proberen bedrijven en supermarkten daarop in te spelen. Zo kun je onder meer een juichjack en een oranje badjas scoren. Volgens deskundigen missen de acties de laatste jaren originaliteit en ogen supermarkten voorzichtig. Maar hoe komt het toch dat we zo graag oranje producten willen hebben?

Volgens consumentenpsycholoog Patrick Wessels zeggen we dat we een product mooi vinden, maar onbewust zit er ook een andere reden achter. "We willen er heel graag bij horen. Het gaat niet zozeer om de spullen, maar om de sociale identiteit en de verbinding die we dan voelen. We willen onderdeel zijn van het oranjegevoel. Je wilt erbij zijn als het goed gaat met Oranje tijdens het WK. Dat vinden we belangrijk."

Gadgetkoning Francois Verhoeven verdiende een fortuin aan de vuvuzela's. In de video hierboven vertelt hij over het succes, maar ook over de kritiek op het product.

Supermarkten zijn voorzichtig

Volgens Wessels vinden we het in Nederland ook leuk om te sparen. "Het is een vorm van controle en het heeft een nostalgisch element. We hebben allemaal de Wuppies nog in ons collectieve geheugen zitten. Het gevoel van die periode tijdens Europese en wereldkampioenschappen willen we opnieuw ervaren."

"Toch valt het mij dit jaar op dat supermarkten laat zijn. Ze lijken voorzichtig in aanloop naar het WK. Het is ook een lastig WK. Bij het vorige WK ging het ook over mensenrechten. Dit jaar wordt het toernooi in de Verenigde Staten gespeeld en daar vinden veel mensen ook iets van. Daarom kan het allemaal wat trager op gang komen. Normaal gesproken gaat het meer leven zodra het WK is begonnen en het Nederlands elftal het goed doet", legt Wessels uit.

Kritiek

Retaildeskundige Paul Moers ziet eveneens dat supermarkten voorzichtig zijn. Hij is dan ook kritisch. "Ze zijn absoluut niet meer origineel. Het is misschien wel leuk voor mensen die iets willen hebben tijdens het kijken van een wedstrijd. Dan is het prima, maar de producten zijn niet onderscheidend en niet anders dan anders."

"Omdat ik de originaliteit mis, verwacht ik niet dat mensen overstappen naar een andere supermarkt om een WK-gadget te scoren. Dat zie je weleens gebeuren als je iets speciaals kunt sparen, maar dat zie ik er nu niet tussen zitten. Je wilt iets kunnen kopen of sparen wat je niet had verwacht, zoals de Wuppies of de juichtoeter. Dat waren briljante acties. Nu zie ik die originaliteit niet", vertelt de retaildeskundige.