Bas kijkt uit naar komst van duizenden Oranjefans naar zijn stad Dallas

Over dertien dagen speelt Oranje zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan in Dallas. Volgens Bas van Genderen, die al 22 jaar in de Amerikaanse stad woont, kijkt Dallas vol verwachting uit naar de komst van het Oranjelegioen. Naar verwachting reizen zo'n 10.000 Nederlanders naar de stad, van wie ongeveer 5.000 de wedstrijd in het stadion zullen bezoeken.

Amerikanen vinden Nederlandse supporters volgens Van Genderen "een beetje gek maar wel leuk". Hij verwacht dat Oranjefans tijdens het WK warm worden ontvangen. Wel ergert hij zich soms aan wat hij omschrijft als stemmingmakerij in Nederland over reizen naar de Verenigde Staten. Volgens hem kunnen Nederlanders zonder problemen naar het land afreizen, zolang zij zich gedragen.

De Nederlander kijkt zelf reikhalzend uit naar het WK. Hij organiseert tijdens het toernooi ook activiteiten voor Oranjefans in Dallas. Meer daarover vertelt hij in de video bovenaan.