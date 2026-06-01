OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bas kijkt uit naar komst van duizenden Oranjefans naar zijn stad Dallas

WK

Gisteren, 22:30

Link gekopieerd

Over dertien dagen speelt Oranje zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan in Dallas. Volgens Bas van Genderen, die al 22 jaar in de Amerikaanse stad woont, kijkt Dallas vol verwachting uit naar de komst van het Oranjelegioen. Naar verwachting reizen zo'n 10.000 Nederlanders naar de stad, van wie ongeveer 5.000 de wedstrijd in het stadion zullen bezoeken.

Amerikanen vinden Nederlandse supporters volgens Van Genderen "een beetje gek maar wel leuk". Hij verwacht dat Oranjefans tijdens het WK warm worden ontvangen. Wel ergert hij zich soms aan wat hij omschrijft als stemmingmakerij in Nederland over reizen naar de Verenigde Staten. Volgens hem kunnen Nederlanders zonder problemen naar het land afreizen, zolang zij zich gedragen.

De Nederlander kijkt zelf reikhalzend uit naar het WK. Hij organiseert tijdens het toernooi ook activiteiten voor Oranjefans in Dallas. Meer daarover vertelt hij in de video bovenaan.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Dit verandert er op het WK: van nieuwe VAR-regels tot extra pauzes
Dit verandert er op het WK: van nieuwe VAR-regels tot extra pauzes
Fans vol verwachting en optimisme bij uitzwaaitraining Oranje in Zeist
Fans vol verwachting en optimisme bij uitzwaaitraining Oranje in Zeist
WK-koorts slaat toe: deze dorpen leven al voor de voetbalpool
WK-koorts slaat toe: deze dorpen leven al voor de voetbalpool

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.