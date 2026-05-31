Fans vol verwachting en optimisme bij uitzwaaitraining Oranje in Zeist

Het WK komt snel dichterbij voor Oranje. Nog twee weken voor de eerste groepswedstrijd tegen Japan heeft de selectie van bondscoach Ronald Koeman zich in Zeist verzameld voor de eerste gezamenlijke training. Daarbij waren ook zo'n 1500 supporters aanwezig, die hun helden nog één keer van dichtbij konden zien voordat de ploeg donderdag naar de Verenigde Staten vertrekt.

De WK-selectie telt 27 spelers. Verdediger Jurriën Timber ontbrak nog op het trainingsveld. Hij herstelt van een liesblessure en kwam zaterdag nog in actie voor Arsenal tijdens de verloren Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain.

Ook Ian Maatsen en Lutsharel Geertruida trainden mee in Zeist. Zij behoren niet tot de definitieve WK-selectie, maar staan wel op de reservelijst. Mocht een speler voor de start van het toernooi ernstig geblesseerd raken of ziek worden, dan kan Koeman nog een vervanger oproepen uit de voorlopige selectie van veertig spelers.

Wat staat Oranje komende weken nog te wachten?

Na de openbare training werkt Oranje maandag en dinsdag achter gesloten deuren verder aan de voorbereiding. Woensdag speelt de ploeg een oefenwedstrijd tegen Algerije in De Kuip. Een dag later vertrekt de selectie naar New York voor een trainingskamp.

Op 8 juni speelt Oranje in New York nog een oefenduel met Oezbekistan. Vanaf 9 juni verblijft de ploeg in Kansas City, dat tijdens de groepsfase als uitvalsbasis dient. Het WK begint voor Nederland op 14 juni met de wedstrijd tegen Japan in Dallas. Daarna volgen groepsduels met Zweden op 20 juni in Houston en Tunesië op 26 juni.