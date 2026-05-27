Voetbalfans niet overtuigd van WK-selectie, deze spelers worden gemist

De WK-selectie van Ronald Koeman is bekend, maar lang niet alle voetbalfans zijn overtuigd. Uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder 2.713 deelnemers blijkt dat slechts 32 procent vindt dat Koeman de juiste selectie heeft samengesteld.

Dat is een duidelijke daling ten opzichte van het afgelopen EK in Duitsland. Toen vond nog ongeveer de helft van de voetbalfans dat Koeman de juiste keuzes had gemaakt.

Wie worden het meest gemist?

Vooral Jeremie Frimpong wordt vaak genoemd als speler die volgens fans in de selectie had moeten zitten. Maar liefst 47 procent zegt de speler van Liverpool te missen.

Ook Joey Veerman (PSV, 42 procent), Kees Smit (AZ, 39 procent) en Luciano Valente (Feyenoord, 36 procent) worden veel genoemd. Daarnaast missen fans Matthijs de Ligt (26 procent), Kenneth Taylor (20 procent) en Lutsharel Geertruida (17 procent).

Ook het vertrouwen in Koeman zelf is wat gedaald. Voorafgaand aan het EK van 2024 had 73 procent nog vertrouwen in hem als bondscoach. Nu is dat 68 procent.

Deze spelers moeten Oranje dragen

Als fans kijken naar de selectie die er wél staat, verwachten ze vooral veel van de bekende namen. Virgil van Dijk wordt het vaakst gezien als sleutelspeler, door 30 procent van de voetbalfans.

Daarachter volgen Cody Gakpo en Frenkie de Jong, allebei met 26 procent. Ook Denzel Dumfries (22 procent) en Donyell Malen (16 procent) worden vaak genoemd als spelers die belangrijk kunnen worden voor Oranje dit WK.

Naast de vertrouwde namen kijken fans ook naar mogelijke verrassingen. Justin Kluivert wordt het vaakst genoemd als speler die onverwacht belangrijk kan worden tijdens het toernooi.

Wie wordt volgens voetbalfans de verrassing voor Oranje dit WK? Justin Kluivert (12%) Donyell Malen (11%) Brian Brobbey (11%) Micky van de Ven (10%) Cody Gakpo (8%) Guus Til (7%) Crysencio Summerville (7%) Nathan Aké (6%) Denzel Dumfries (6%) Ryan Gravenberch (6%)