Noordwijk onthaalt WK-debutant Curaçao met open armen

Vandaag, 18:20

Niet alleen Oranje leeft naar het WK voetbal toe, ook Curaçao heeft er zin in. In Noordwijk kreeg de ploeg van bondscoach Dick Advocaat maandag een warm welkom bij de start van het trainingskamp.

WK-debutant Curaçao bereidt zich op sportpark van S.J.C. voor op het grootste voetbaltoernooi ter wereld en daarom verblijft de ploeg de komende dagen in Noordwijk. Hun eerste training kon op grote belangstelling rekenen: daar waren zo'n achthonderd toeschouwers. Zaterdag speelt Curaçao in Glasgow een oefenwedstrijd tegen Schotland.

Tegen Duitsland

Voor Curaçao is het een historisch moment. Het land met zo’n 150.000 inwoners heeft zich voor het eerst ooit geplaatst voor een WK voetbal en is daarmee het kleinste land dat dat ooit is gelukt. Op 14 juni speelt Curaçao in Houston de eerste WK-wedstrijd tegen Duitsland. Daarna wachten in de groepsfase ook nog Ecuador en Ivoorkust.

Hoe de ploeg in Noordwijk ontvangen werd, zie je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

