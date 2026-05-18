Meeste Nederlanders denken niet dat Oranje heel ver komt op WK 2026

Het vertrouwen in Oranje van Nederlandse voetbalfans is niet heel erg groot. De meeste fans verwachten niet dat het Nederlands elftal heel ver gaat komen op het komende WK voetbal.

Bondscoach Ronald Koeman sprak eerder als doelstelling uit om minimaal de halve finale te halen. Uit nieuw onderzoek onder het Hart van Nederland Panel blijkt dat slechts 24 procent van de voetbalfans denkt dat het Nederland ook zal lukken om zover te komen.

Vooral angst voor kwartfinale of eerder

De grootste groep denkt dat Nederland in de kwartfinale strandt: 30 procent verwacht dat Oranje daar wordt uitgeschakeld. Nog eens 23 procent denkt dat het al in de achtste finale misgaat.

Ook zijn er fans die nog somberder zijn. 12 procent verwacht zelfs uitschakeling in de groepsfase en 11 procent denkt dat Oranje de eerste knock-outronde niet overleeft.

Slechts 8 procent denkt dat Nederland uiteindelijk wereldkampioen wordt. Dat is iets minder optimistisch dan vier jaar geleden, toen 11 procent nog dacht dat Oranje het WK in Qatar zou winnen.

Nachtelijke wedstrijden schrikken af

Het toernooi in Noord-Amerika zorgt voor een praktisch probleem: veel wedstrijden zijn midden in de nacht Nederlandse tijd.

Oranje speelt in de groepsfase tegen Japan (14 juni om 22.00 uur), Zweden (20 juni om 19.00 uur) en Tunesië (26 juni om 01.00 uur ’s nachts). Als Nederland verder komt, kunnen knockoutwedstrijden nóg later beginnen.

Dat is terug te zien in de kijkcijfers die fans nu al verwachten. 39 procent van de panelleden zegt van plan te zijn één of meer wedstrijden van Oranje live te gaan kijken. Slechts 11 procent is bereid daar ook midden in de nacht voor op te blijven.