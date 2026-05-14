Over een maand begint het WK, zo bereiden Nederlanders zich voor

Over een maand is het zover: het WK in Mexico, Canada en de Verenigde Staten gaat van start. In Deventer bouwen superfans Martijn en Kirsten hun huis opnieuw om tot een compleet oranjepaleis, want zij geloven in het succes van Oranje. En over geloven gesproken: als Nederland groepswinnaar wordt, reist verslaggever Jesper Langbroek Oranje achterna naar zijn tweede thuisland Mexico.

Martijn en Kirsten toveren hun woning al jaren voor ieder toernooi volledig om tot een oranje paradijs. Dit jaar konden ze niet wachten en begonnen ze al anderhalve maand van tevoren met de oranje verbouwing van hun huis.

Mexicaanse droom

Ook Jesper Langbroek, voetballer van het elfde team van Eendracht Doet Overwinnen (EDO), gelooft in Oranje. Als Nederland eerste wordt in de poule, reist het elftal af naar Monterrey in Mexico. Voor Jesper zou dat bijzonder zijn: verslag doen van Oranje in zijn tweede thuisland.

Acht jaar geleden ontmoette hij daar namelijk zijn vrouw Michelle en woonde hij drie jaar in land van de zon. Tijdens het WK doet hij vanuit Mexico verslag voor een voetbalwebsite. Daarnaast schreef de dertigjarige het Mexicaanse WK-boek Viva Futbol.

In de video hierboven vertelt Jesper waar zijn voetbalgerelateerde boek over gaat en geven Martijn en Kirsten een rondleiding door hun oranjehuis.