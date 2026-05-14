WK voetbal staat voor de deur: dit moeten alle Nederlandse voetballiefhebbers weten

Over vier weken barst het voetbalfeest los: voor Nederland het WK in Mexico, Canada en de Verenigde Staten gaat dan van start. Van 11 juni tot en met 19 juli strijden 48 landen in 104 wedstrijden om de wereldtitel. En op 14 juni trapt Oranje af met zijn eerste pouleduel. Tijd dus om je klaar te maken voor een zomer vol spanning en WK‑koorts. Om je alvast klaar te stomen zet Hart van Nederland de belangrijkste feiten op een rij.

Nederland zit in Poule F samen met Japan, Zweden en Tunesië. 14 juni speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan in Dallas. Deze begint om 22.00 uur Nederlandse tijd. Een kleine week later treft Nederland op 20 juni om 19.00 uur Zweden in Houston. De laatste poulewedstrijd speelt Nederland tegen Tunesië in Kansas City. Dat wordt wel een kort nachtje voor de voetballiefhebbers, want de wedstrijd begint om 01:00 uur in de nacht.

Ronald Koeman gaf woensdag een persconferentie in Zeist, maar dit keer kreeg hij vragen van twintig kinderen. Dat leverde verrassende vragen op:

Vragenvuur voor Koeman: jonge reporters vragen bondscoach het hemd van het lijf

Interlands

Het belooft een spannende wedstrijd te worden tegen Japan, ook omdat we nog maar drie interlands tegen dit land hebben gespeld. We hebben twee keer van Japan gewonnen en één keer verloren. Ook tegen Tunesië heeft Nederland nog maar drie interlands gespeeld, waarbij ze maar één keer hebben gewonnen.

Gelukkig kan Oranje iets meer bouwen op de resultaten van de interlands tegen Zweden. Daar heeft Nederland al 25 interlands tegengespeeld, waarbij ze 11 keer gewonnen hebben, 6 keer gelijk en acht keer verloren.

Scenario's

Als Nederland eerste of tweede in de poule wordt dan spelen ze in de knock-outs tegen de winnaar of de nummer twee van Poule C. Dat betekent dat Nederland kan spelen tegen Brazilië, Haïti, Marokko of Schotland. Dit vindt dan plaats op 29 of 30 juni.

Maar wat zijn eigenlijk de kansen van Nederland? Wie het WK gaat winnen blijven natuurlijk nog even de vraag, maar wat we wel weten is dat Nederland op dit moment zevende staat op de FIFA-wereldranglijst. Brazilië staat op de zesde plek en Marokko op nummer acht. Dat betekent dat de knock-outfase voor Nederland nog heel spannend kan worden. De top 3 bestaat uit Frankrijk, Spanje en Argentinië.

Spetterende finale

Mocht je hoe dan ook van plan zijn om de finale te kijken, dan ben je in ieder geval zeker van een spetterende muzikale show. Donderdag werd bekend dat Madonna, Shakira en K-popgroep BTS zullen optreden. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het evenement van het WK dat er een zogeheten halftime-show zal zijn tijdens de finale. Op 19 juli is de finale in het MetLife Stadium in New Jersey.

Shakira heeft dit jaar opnieuw het officiële nummer voor het WK voetbal gemaakt, samen met Burna Boy. Dat is overigens niet voor het eerst. In 2010 scoorde ze een grote hit met Waka Waka voor het WK in Zuid-Afrika. Het nieuwe nummer Dai Dai verschijnt vrijdag. Shakira heeft al een lange geschiedenis met het toernooi. In het verleden trad ze ook op bij de sluitingsceremonie van het WK voetbal in 2014 (Brazilië) en 2006 (Duitsland).