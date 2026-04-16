Amsterdamse kroegen langer open tijdens WK

Kroegen in Amsterdam mogen tijdens het WK voetbal in juni en juli langer openblijven om de wedstrijden uit te zenden. Dat laat burgemeester Femke Halsema weten aan de gemeenteraad. Het gaat daarbij niet alleen om wedstrijden van het Nederlands elftal, maar ook die van andere nationale ploegen.

Halsema laat op vragen van de VVD weten dat het bij uitzondering is toegestaan voor horeca om langer open te zijn. Voorwaarde is wel dat na de reguliere sluitingstijd (doorgaans 01.00 à 02.00 uur) geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten. Ook moet het langer open zijn minimaal drie dagen van tevoren gemeld zijn bij de gemeente.

Eerder lieten veel kroegen en cafés al weten dat ze langer open willen blijven voor de voetbalwedstrijden. Maar sommige gemeenten blijven terughoudend over het aanpassen van de openingstijden:

Halsema laat daarnaast aan DENK en PvdA weten dat de gemeente zelf geen grote schermen gaat regelen waarop mensen buiten de wedstrijden kunnen kijken. Die partijen stelden daar eerder vragen over. Volgens de burgemeester is het aan (horeca)ondernemers om de schermen te regelen. Maar doorgaans is daar niet veel animo voor, aldus de burgemeester, omdat daar tijdig een evenementenvergunning voor nodig is.

Late begintijden

Het WK wordt gehouden in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, waardoor de wedstrijden relatief laat worden gespeeld in de tijdzone van Nederland. De groepswedstrijden van Nederland op 14, 20 en 26 juni beginnen om respectievelijk 22.00 uur, 19.00 uur en 01.00 uur Nederlandse tijd.