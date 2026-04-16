Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Amsterdamse kroegen langer open tijdens WK

Vandaag, 18:30

Link gekopieerd

Kroegen in Amsterdam mogen tijdens het WK voetbal in juni en juli langer openblijven om de wedstrijden uit te zenden. Dat laat burgemeester Femke Halsema weten aan de gemeenteraad. Het gaat daarbij niet alleen om wedstrijden van het Nederlands elftal, maar ook die van andere nationale ploegen.

Halsema laat op vragen van de VVD weten dat het bij uitzondering is toegestaan voor horeca om langer open te zijn. Voorwaarde is wel dat na de reguliere sluitingstijd (doorgaans 01.00 à 02.00 uur) geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten. Ook moet het langer open zijn minimaal drie dagen van tevoren gemeld zijn bij de gemeente.

Eerder lieten veel kroegen en cafés al weten dat ze langer open willen blijven voor de voetbalwedstrijden. Maar sommige gemeenten blijven terughoudend over het aanpassen van de openingstijden:

Halsema laat daarnaast aan DENK en PvdA weten dat de gemeente zelf geen grote schermen gaat regelen waarop mensen buiten de wedstrijden kunnen kijken. Die partijen stelden daar eerder vragen over. Volgens de burgemeester is het aan (horeca)ondernemers om de schermen te regelen. Maar doorgaans is daar niet veel animo voor, aldus de burgemeester, omdat daar tijdig een evenementenvergunning voor nodig is.

Late begintijden

Het WK wordt gehouden in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, waardoor de wedstrijden relatief laat worden gespeeld in de tijdzone van Nederland. De groepswedstrijden van Nederland op 14, 20 en 26 juni beginnen om respectievelijk 22.00 uur, 19.00 uur en 01.00 uur Nederlandse tijd.

Door ANP

Lees ook

Cafés willen langer open tijdens WK, maar niet elke gemeente werkt mee
Cafés willen langer open tijdens WK, maar niet elke gemeente werkt mee
Tweede Kamer wil dat NOS stopt met 'dubbele' WK-kosten voor cafés
Tweede Kamer wil dat NOS stopt met 'dubbele' WK-kosten voor cafés

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.