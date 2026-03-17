Cafés willen langer open tijdens WK, maar niet elke gemeente werkt mee

Cafés in Nederland willen tijdens het WK voetbal langer openblijven, zodat fans de nachtelijke wedstrijden van Oranje samen kunnen kijken. Dat meldt het AD. Door het tijdsverschil met de Verenigde Staten, Mexico en Canada worden veel duels midden in de nacht gespeeld. Maar meerdere gemeenten hebben aangegeven te worstelen met het verlenen van vergunningen.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) laat aan de krant weten dat het een standaardbrief heeft opgesteld waarmee ondernemers hun gemeente kunnen vragen om soepelere openingstijden. De animo is groot, want wedstrijden van het Nederlands elftal zorgen vaak voor volle zaken en extra omzet.

Regels botsen met WK-tijden

Toch lopen ondernemers tegen de bestaande regels aan. In veel gemeenten moeten cafés doordeweeks rond 02.00 uur sluiten en terrassen vaak al eerder. Daardoor dreigen wedstrijden deels of helemaal gemist te worden, zoals het duel tegen Tunesië dat om 01.00 uur begint. Bij verdere winst kan Oranje zelfs om 03.00 uur spelen.

In Doetinchem wil horecaondernemer Robbie Welling zijn zaak openhouden en de wedstrijden sowieso uitzenden. Hij zou het liefst ook het terras openen, zeker omdat het toernooi in de zomer valt. Maar of dat mag is onzeker.

Gemeenten verdeeld over versoepeling

Gemeenten gaan verschillend om met de verzoeken. In zeker vijftien plaatsen, waaronder Eindhoven, Soest en Den Bosch, wordt al gesproken over soepelere regels. Sommige gemeenten, zoals Tubbergen, hebben die stap al gezet en verruimen tijdelijk de openingstijden.

Andere gemeenten houden vast aan de huidige regels of wijzen op bestaande mogelijkheden voor ontheffingen. Daarbij lopen ondernemers tegen beperkingen aan, omdat zo’n ontheffing vaak maar beperkt kan worden aangevraagd. In plaatsen als Wijchen wordt nog gekeken naar een afweging tussen feestende fans en de nachtrust van omwonenden.