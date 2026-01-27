Oproep tot boycot 'Trump-WK' al ruim 150.000 keer ondertekend

De oproep om het Nederlandse elftal niet mee te laten doen aan het komende WK voetbal in de Verenigde Staten krijgt steeds meer steun. Inmiddels hebben meer dan 150.000 mensen een petitie ondertekend waarin Oranje wordt gevraagd het toernooi te boycotten. Het WK wordt deze zomer gehouden in de VS, Canada en Mexico.

De initiatiefnemers vinden dat deelname aan het toernooi niet los te zien is van het beleid van president Donald Trump. In de petitie staat: "Wij willen niet dat onze voetballers door hun optreden op het toernooi impliciet steun geven aan het gewelddadige terreurbeleid van president Donald Trump tegen onschuldige migranten." De oproep is gestart door journalist Teun van de Keuken.

Hieronder vertelt hij zelf waarom "we niet gezellig moeten gaan doen op het feestje van Trump":

2:09 Steeds meer steun voor boycot Trump-WK: ‘Niet gezellig doen op zijn feestje’

Naast het migratiebeleid noemen de ondertekenaars ook de rol van de VS in internationale conflicten. Ook Trumps uitspraken en dreigingen richting Groenland worden genoemd als reden om het WK te mijden.

Druk op KNVB

Volgens Van de Keuken is meedoen geen neutrale keuze. "Amerika is nu het land geworden van Donald Trump en we zien niet alleen wat voor verschrikkelijke dingen gebeuren in Amerika, met het doodschieten van een vrouw in Minneapolis door ICE. Nu deelnemen aan een sportevenement alsof er niets aan de hand is, legitimeert Trumps expansieve politiek", vertelde hij eerder tegen Hart van Nederland.

De KNVB laat weten de geopolitieke situatie in de gaten te houden en daarbij het standpunt van de Nederlandse overheid te volgen. Tegelijk houdt de bond vast aan sportieve uitgangspunten. "We hebben ons geplaatst voor het eindtoernooi en dan nemen we daaraan deel", aldus de voetbalbond.