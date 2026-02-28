Nieuwe voetbalregels vanaf 1 juni, ook voor Oranje op het WK

De International Football Association Board (IFAB) heeft zaterdag meerdere nieuwe spelregels aangekondigd. Over de voorgestelde wijzigingen moest nog worden gestemd, maar die goedkeuring is nu gegeven. De nieuwe regels gaan op 1 juni in en gelden daarmee ook tijdens het komende WK.

Dat betekent dat ook Oranje zich moet aanpassen aan de vernieuwde spelregels. Bondscoach en spelers kunnen dus alvast de boeken in, al zullen ze vooral moeten wennen aan een strenger fluitende scheidsrechter bij tijdrekken.

Tijdrekken

Een van de belangrijkste veranderingen is dat tijdrekken harder wordt aangepakt. Scheidsrechters gaan voortaan aftellen vanaf vijf seconden als spelers te lang wachten met een inworp of doeltrap. Is de bal daarna nog niet in het spel, dan krijgt de tegenstander het balbezit. Bij een doeltrap betekent dit zelfs een hoekschop voor de tegenpartij.

Het WK-voetbal is over een paar maanden al. Dit is de loting voor Oranje:

3:49 René van der Gijp reageert op de WK-loting van Oranje

Ook wissels moeten sneller verlopen. Zodra de vierde official het wisselbord omhooghoudt, heeft de gewisselde speler tien seconden om het veld te verlaten. Doet hij dat niet op tijd, dan moet de invaller minimaal één minuut wachten voordat hij het veld in mag. De wissel kan dan pas plaatsvinden bij een volgende spelonderbreking. Het team speelt in die tussentijd met een man minder.

Blessurebehandeling

Daarnaast geldt voortaan dat spelers die behandeld worden aan een blessure, na afloop van de behandeling één minuut langs de zijlijn moeten wachten voordat zij terug het veld op mogen. Dit geldt ook als de blessure het spel heeft stilgelegd. Voor hoofdblessures blijven aparte protocollen gelden.

Ook de bevoegdheden van de videoscheidsrechter (VAR) worden uitgebreid. De VAR mag voortaan ingrijpen bij een tweede onterecht gegeven gele kaart en bij een onterecht toegekende hoekschop.

Met de nieuwe regels wil de IFAB het speltempo verhogen en de eerlijkheid in wedstrijden verbeteren.