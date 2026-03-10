Volg Hart van Nederland
Tweede Kamer wil dat NOS stopt met 'dubbele' WK-kosten voor cafés

Vandaag, 17:58 - Update: Vandaag, 18:14

De NOS mag volgens een ruime meerderheid van de Tweede Kamer geen geld vragen aan cafés en organisatoren die wedstrijden van het Nederlands elftal willen uitzenden tijdens het WK voetbal. Dat zeggen meerdere Kamerleden tegen de politieke redactie van RTL Nieuws.

Het WK wordt in 2026 gespeeld in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Toch moeten horecaondernemers nu betalen als zij de wedstrijden van Oranje op grote schermen willen laten zien aan hun gasten. Daar is in Den Haag opnieuw veel kritiek op.

Ook bij het EK in 2024 ontstond al ophef over deze kosten. Omdat het toernooi toen al bezig was, kon de Kamer weinig meer veranderen. Wel deden meerdere partijen een dringend beroep op de NOS om de tarieven te verlagen. De publieke omroep besloot daarop de prijs flink te verminderen naar 75 cent per bezoeker.

In Nederland worden de wedstrijden van Oranje vaak bekeken in kroegen, cafés of op pleinen. Maar sommige wijken of straten in Nederland maken er zelf een groot feest van. De Haagse Marktweg is een van die straten. In de video hieronder zie je hoe ze de straat versierden tijdens het EK in Duitsland:

Nieuwe WK-tarieven voor horeca

Voor het komende WK liggen de bedragen opnieuw op tafel. Wie een speciale evenementenlicentie koopt, betaalt ongeveer 80 cent per bezoeker per wedstrijd. Hoe groter het café, hoe hoger het totale bedrag dat moet worden afgedragen aan de NOS.

Horecaondernemers kunnen ook kiezen voor een zogeheten doelgroeplicentie. Die geldt een jaar en maakt het mogelijk om wedstrijden in het café te tonen. De prijs hangt af van de grootte van het pand en begint bij 247 euro voor een zaak tot 50 vierkante meter.

Kamerleden spreken van 'dubbel betalen'

In Den Haag klinkt stevige kritiek op deze regeling. VVD-Kamerlid Arend Kisteman zegt tegen RTL Nieuws: "Te gek voor woorden. De NOS is al betaald met belastinggeld. Ze gebruiken dat geld onder meer om de rechten voor sportwedstrijden te kopen. En vervolgens vragen ze de belastingbetaler die hen al financiert, om nog een keer geld af te tikken. Dat moet stoppen."

Ook D66 en het CDA vinden dat cafés niet extra moeten betalen. D66-Kamerlid Ouafa Oualhadj zegt: "Voetbal hoort mensen samen te brengen, niet ondernemers op kosten te jagen." CDA-Kamerlid Harmen Krul noemt de kosten een "supportersbelasting" en zegt dat het volgens hem niet klopt dat de horeca moet betalen voor uitzendingen die al met gemeenschapsgeld zijn gefinancierd.

